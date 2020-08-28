Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olan teröristler 35 kilo TNT ile yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olan teröristler 35 kilo TNT ile yakalandı

Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristler Adana'da 35 kilo 650 gram TNT ile yakalandı.

28.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:54

Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan PKK'lı terörist ile aynı soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, PKK/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 13 gün önce merkez Sarıçam ilçesinde bir otomobilde sürücü ile yakaladığı terörist B.K. (23) ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

8 BİN 500 EURO, 1900 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Sırt çantasında ve toprağa gömdüğü yerde 35 kilo 650 gram TNT ele geçirilen örgüt mensubunun, yakalandığında kendisini Suriyeli olarak tanıttığı ve üzerinden Suriye uyruklu başka biri adına düzenlenmiş "geçici koruma" kimliği çıktığı öğrenildi.

Teröristin merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde bir ev kiraladığını tespit eden ekip, hücre evine düzenlediği operasyonda 8 bin 500 euro, 1900 lira ve altın kolye ele geçirdi.

Son dakika gündem: Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650...

TERÖRİSTİN BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında, örgüt mensubu B.K'nin Suriye sınırından Türkiye'ye geçişini ve ardından Adana'ya gelişini sağladığı öne sürülen 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi Mardin ve Batman'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Teröristin Adana'da ev kiralamasına aracılık ettiği ve kentte bulunduğu sürece yardımda bulunup iş birliği içerisinde olduğu belirlenen biri Suriye uyruklu 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında B.K'nin yakalandığı otomobilin sürücüsünün de olduğu 10 zanlıdan 2'si savcılık talimatıyla salıverildi.

Son dakika gündem: Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650...

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt mensubu B.K. ile 3'ü Suriyeli 6'sı tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığından 15 Ağustos'ta yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist B.K'nin patlayıcı ile Adana'da yakalandığı, teröristin, PKK/YPG'nin metropollerde bombalı eylem yapan "özel kuvvetler" biriminde faaliyet gösterdiğinin belirlendiği bildirilmişti.

Son dakika gündem: Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650...
Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olan teröristler 35 kilo TNT ile yakalandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (2)
MURAT: sınır yol geçen hattı. suriyeliler yerleşti artık gitmezler. beslemeye devam.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADAMIN HASI: Alkışlıyorum, elinize sağlık .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu Dünya
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı Güncel
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım Magazin
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Cinsellik
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda! Ekonomi
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
Dükkanın duvarını balyozla delen hırsızlar, çaldıkları parayla araba aldılar
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Polisten korkan çocuğa polisten doğum günü sürprizi
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,33'ten işlem görüyor
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Acun'un takımı Fortuna Sittard, Göztepeli Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Nihat Hatipoğlu koronaya yakalanmasına sevinenlere isyan etti: Din düşmanlığı sizi bu kadar mı müptezel etti
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Onur Saylak Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Jose Sosa Eddie Newton Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olan teröristler 35 kilo TNT ile yakalandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 11:22:57. #1.14#
title