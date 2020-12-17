Son dakika gündem: Adana'da kapısı kilitli evinde düşen görme engelli kadının yardımına itfaiye koştu

Son dakika haberleri: Adana'da, yere düştüğü için bağırarak komşularından destek isteyen görme engelli yaşlı kadına, kilitli kapısını açan itfaiye ekibi yardım etti.

Adana'da, yere düştüğü için bağırarak komşularından destek isteyen görme engelli yaşlı kadına, kilitli kapısını açan itfaiye ekibi yardım etti.

Merkez Seylan ilçesi Sümer Mahallesi'nde, 78 yaşındaki görme engelli Pakize Köle, tuvalete gitmek istediği sırada evin koridorunda düştü.

Yaşlı kadının ağlayıp bağırarak yardım istemesi üzerine eve giden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye, kilitli kapıyı açarak yaşlı kadına ulaştı. Sağlık ekipleri, tuvalete götürdükleri Köle'yi daha sonra yatağına yatırdı.

Köle'nin komşusu Seyfi Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlı kadının çocukları tarafından sürekli sözlü şiddete uğradığını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt