Son dakika gündem: Adana'da jandarmadan Ramazan Bayramı'nda "şekerli" denetim
Son dakika haberine göre Adana İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı süresince yapılan denetimlerde vatandaşlara şeker ikram etti.
Adana İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı süresince yapılan denetimlerde vatandaşlara şeker ikram etti.
Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince alınan tedbirler kapsamında yapılan denetimler esnasında vatandaşlara şeker ikram etti.
Ekipler, vatandaşları, maske, mesafe, hijyen kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları yönünde uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu