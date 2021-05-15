Son dakika gündem: Adana'da jandarmadan Ramazan Bayramı'nda "şekerli" denetim
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Son dakika gündem: Adana'da jandarmadan Ramazan Bayramı'nda "şekerli" denetim

Son dakika gündem: Adana'da jandarmadan Ramazan Bayramı'nda 'şekerli' denetim
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Adana İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı süresince yapılan denetimlerde vatandaşlara şeker ikram etti.

Adana İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı süresince yapılan denetimlerde vatandaşlara şeker ikram etti.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince alınan tedbirler kapsamında yapılan denetimler esnasında vatandaşlara şeker ikram etti.

Ekipler, vatandaşları, maske, mesafe, hijyen kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları yönünde uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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