Son dakika gündem: Adana'da FETÖ üyelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen 22 sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika gündem: Adana'da FETÖ üyelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen 22 sanığın yargılanmasına devam edildi

18.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:10
Son dakika gündem: Adana'da FETÖ üyelerine finansal destekte bulundukları iddia edilen 22 sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberi: Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla haklarında 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 5'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla haklarında 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 5'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.S, M.U, M.S.A, M.K. ve R.K. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.K, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgüte finansal destekte bulunmadığını öne sürdü.

Örgütsel bir konumunun bulunmadığını savunan sanık M.K, "ByLock programını kullanmadım. FETÖ adına kimseden para talep etmedim. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını belirterek tahliye ve beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise sanıklara ait dijital materyal inceleme raporunun beklenilmesi ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar M.S, M.U. ve M.S.A'nın etki edebileceği delillerin kalmamış olması, tutuklulukta kaldıkları süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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