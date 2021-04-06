Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
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Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | Güncel

Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi Adana'da bir grup engelli çocuk anne ve babalarıyla Türk Polis Teşkilatının 176.

Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi

Adana'da bir grup engelli çocuk anne ve babalarıyla Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü nedeniyle emniyet müdürünü ziyaret edip ona şiir okuyup, kendi yaptıkları Atatürk resmini hediye etti

Engelli çocuklar zırhlı polis araçlarına bindirilerek şehir turu attı

ADANA - Adana'da bir grup engelli çocuk anne ve babalarıyla Türk Polis Teşkilatının 176. Yıl dönümü nedeniyle emniyet müdürünü ziyaret edip ona şiir okuyup, kendi yaptıkları Atatürk resmini hediye etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. yılı kapsamında Adana'da yaşayan bir grup engelli çocuk, anne ve babalarıyla birlikte polislere ziyarette bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki buluşma sırasında engelli çocuklar polislere hitaben şiirler okudu. Bir engelli çocuk ise yaptığı Atatürk resmini Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye hediye etti. İnci de çocuklara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

İnci, engelli çocukların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onlar her zaman bizlerle birlikte. Hayatı kolaylaştırmak için onlarla beraberiz. Türk Polis Teşkilatı olarak bize düşen bu çocukların yanında olmak. Bizler onlarla birlikteyiz. İyi ki varlar" ifadelerini kullandı.

Daha sonra engelli çocuklar zırhlı araçlara binip "Polis gününüz kutlu olsun" anonsu yaptı. Polisler engelli çocukları araçlara bindirip şehir turu da attırdı.

Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi
Engelli gençlerden polise Atatürk resmi ve şiir sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

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