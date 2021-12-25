Son dakika gündem: Adana'da bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Adana'da bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem: Adana'da bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da tartıştığı şüpheli tarafından göğsünden bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı şüpheli tarafından göğsünden bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada İbrahim S'nin tartıştığı İ.Ö. tarafından bıçaklandığını ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı tespit etti.

Yaralı İbrahim S, olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

 İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE 6 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE, MERDİVENLE KURTARDI

 Dini nikahlı eşini demir sopayla darbedip, bıçakla yaraladı

Dini nikahlı eşini demir sopayla darbedip, bıçakla yaraladı

AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title