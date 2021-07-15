Son dakika gündem: Adana'da 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınları söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınları söndürüldü.

ADANA'da 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınları söndürüldü.

Pozantı'nın Belemedik Tabiat Parkı Anahşa Kalesi mevkiindeki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

?Aladağ ilçesi Kızılyüksek mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda da yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sarıçam ilçesi kırsal bölgesinde öğle saatlerinde çıkan yangın ise kısa sürede yapılan müdahale ile söndürüldü. 3 ayrı ilçede çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Malik Gödeliner