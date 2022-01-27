Son dakika haberleri! 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı

AA, Fatih Azgın - Güncel

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde iki kadının silahla öldürmesiyle ilgili aranan firari zanlı gözaltına alındı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki kadının silahla öldürmesiyle ilgili aranan firari zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, geçen yıl 24 Mayıs'ta Eskikabasakal Mahallesi'nde Tuğçe Duman (27) ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun (24) tabancayla öldürmesiyle ilgili aranan F.A'nın (22) annesinin evine gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Eskikabasakal Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonla şüpheli F.A'yı yakaladı.

Kozan ilçesinde 24 Mayıs'ta sokakta park halindeki otomobilden şüphelenen çevredekiler, durumu jandarmaya bildirmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman'ın, yaklaşık 100 metre ilerisindeki arazide de Melek Elşemo'nun cesetleriyle karşılaşmıştı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Son dakika haberleri! 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı

AA / Fatih Azgın - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Mayıs, Kozan, Adana, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title