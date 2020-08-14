Son dakika gündem: Adana'da 2 bin 450 polisin katılımıyla "huzur" uygulaması yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Adana'da 2 bin 450 polisin katılımıyla "huzur" uygulaması yapıldı

Son dakika gündem haberi... Adana'da 2 bin 450 polisin katıldığı, narkotik köpeklerinin de destek verdiği asayiş uygulaması yapıldı.

Son dakika gündem: Adana'da 2 bin 450 polisin katılımıyla
14.08.2020 23:19 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:40

Adana'da 2 bin 450 polisin katıldığı, narkotik köpeklerinin de destek verdiği asayiş uygulaması yapıldı.

Drone destekli yapılan uygulamada şehrin çeşitli bölgelerinde noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri araçları durdurarak genel bilgi taraması (GBT) yaptı, araçları aradı.

Emniyet Müdürü Doğan İnci de Türkmenbaşı Bulvarı'nda kontrol noktasına gelerek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi. Görevli polislerle de sohbet eden İnci, narkotik dedektör köpeği hakkında bilgi aldı.

İnci, gazetecilere, şehrin huzuru için önleyici tedbirler kapsamında huzur uygulaması yaptıklarını belirtti. Denetimlerde asayiş, trafik ve diğer suç unsurlarının kontrol edildiğini ifade eden İnci, "Denetimler geç vakitlere kadar devam edecek. Burada vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında da bilgilendirme yapıyoruz. Hem de diğer suç unsurları yönünden uygulamamız var. Tüm ilçelerde 2 bin 450 personelle uygulama yapılıyor."

Şehirdeki asayiş olaylarına değinen İnci, şunları söyledi:

"Bu hafta içinde şehirde bir kuyumcuda ve markette gasp olayları meydana geldi. Çok şükür arkadaşlarımızın güzel bir çalışması neticesinde iki olayın da failleri bugün itibariyle gözaltındalar. Faili meçhul bir olayımız kalmadı. Ayrıca yine uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 50 kilograma yakın esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla, sokak satıcılarıyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Magazin
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor Dünya
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum 3. Sayfa
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli sevgiliden şiddet itirafı: Tartıştık, bir kaç kez vurdum
Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz Dünya
Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden...
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi Spor
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil
Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Rusya'da soyunma odasına getirilen ayı, futbolculara büyük korku yaşattı
Rusya'da soyunma odasına getirilen ayı, futbolculara büyük korku yaşattı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti
PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Destici Abdurrahman Dilipak
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün Tamer Karadağlı
Spor Arda Turan Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Genç Kaza
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Adana'da 2 bin 450 polisin katılımıyla "huzur" uygulaması yapıldı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 23:40:05. #1.15#
title