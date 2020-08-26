Son dakika gündem: Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan'daki yangın için imkanlarını seferber etti Son dakika haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde üç gün önce çıkan ve dün kontrol altına alınan yangının söndürülmesinde Büyükşehir Belediyesi 18 araç, 33 personeliyle destekte bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesinde üç gün önce çıkan ve dün kontrol altına alınan yangının söndürülmesinde Büyükşehir Belediyesi 18 araç, 33 personeliyle destekte bulundu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 14 tanker, 4 yangın söndürme arazözü ve 33 personelle yangının kontrol altına alınmasında görev yaptı. Belediye ekiplerinin, yangın bölgesindeki yaralanan yabani hayvanları toplayarak tedavi altına alma çalışmaları ise sürdürüyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, yaraların hep birlikte sarılacağını belirtti. Kaynak: AA