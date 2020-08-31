Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül: "Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha... Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: "Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır.

Adalet Bakanı Gül: "Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır." Kaynak: AA