Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül: "Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha...
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: "Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır.
31.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:15
Adalet Bakanı Gül: "Yeni adli yıl, hak ve hürriyetlerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirme yılı olacaktır."
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Kaynak: AA