Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Haberler
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Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün AK Parti Elazığ İl Başkanlığına gelişi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün partililerle buluşması ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti.

ELAZIĞ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün AK Parti Elazığ İl Başkanlığına gelişi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün partililerle buluşması

ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti.

Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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