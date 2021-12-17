Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün AK Parti Elazığ İl Başkanlığına gelişi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün partililerle buluşması ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti.
ELAZIĞ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün AK Parti Elazığ İl Başkanlığına gelişi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün partililerle buluşması
ELAZIĞ - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Elazığ İl Başkanlığını ziyaret etti.