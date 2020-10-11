Son dakika gündem: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı...
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Son dakika gündem: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı...

11.10.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:32
Son dakika gündem: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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