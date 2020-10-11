Son dakika gündem: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı...

Edinilen son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz.