Son dakika gündem: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Nasıl ülkemizin bir çakıl taşını veremezsek, feda edemezsek, mavi... Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Nasıl ülkemizin bir çakıl taşını veremezsek, feda edemezsek, mavi vatanımızdan da verilecek bir damla su yoktur ve bunu egemenlik hakkı olarak sonuna kadar koruyacağız."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Nasıl ülkemizin bir çakıl taşını veremezsek, feda edemezsek, mavi vatanımızdan da verilecek bir damla su yoktur ve bunu egemenlik hakkı olarak sonuna kadar koruyacağız." Kaynak: AA