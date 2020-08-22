Son dakika gündem: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz...
Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız."
22.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:12
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız."
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Kaynak: AA