Son dakika gündem: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz... Son dakika gündem haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Kadın cinayetleri bir terör eylemidir ve bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadale etmek zorundayız." Kaynak: AA