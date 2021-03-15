Son dakika gündem: AÇÜ Rektörü Bilgin: "Açılacak yeni bölümlerle öğrenci sayımızı yüzde 100 oranında artırmak istiyoruz"

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, "Açılacak yeni bölümlerle öğrenci sayımızı yüzde 100 oranında artırmak istiyoruz. Ancak bunu yaparken şehrin dinamiklerinin de desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Bilgin, AA muhabirine, üniversitenin Artvin'in hem ekonomik hem de sosyal yapı anlamında lokomotifi olduğunu söyledi.

Üniversiteyi ulusal ve uluslararası alanda saygın bir noktaya getirmek için kentin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Bilgin, AÇÜ'nün konumu itibarıyla gelişme potansiyeline sahip bir üniversite olduğunu dile getirdi.

Bilgin, üniversitenin büyümesinin kenti de sosyal ve ekonomik olarak büyüteceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Açılacak yeni bölümlerle öğrenci sayımızı yüzde 100 oranında artırmak istiyoruz. Ancak bunu yaparken şehrin dinamiklerinin de desteğine ihtiyacımız var. Bu oranı yakalayabilmek içinde yurt ve barınma sorununu da şehir olarak çözmemiz gerekiyor. Artvin Çoruh Üniversitesi'nin 8 bin civarında öğrenci sayısını 16 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu noktada herkese iş düşüyor. Artvin'in ulusal ve uluslararası alanda hem bilimde hem de sporda, turizme, eğitimde görünürlüğünün, tanınırlığının artması gerekiyor."

Artvin'in barajlar şehri olduğunu anımsatan Bilgin, üniversite bünyesindeki Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu öncülüğünde baraj göllerini kano sporunun merkezi haline getirmek istediklerini kaydetti.

Su sporları için Borçka Baraj Gölü kıyısında küçük bir tesislerinin olduğunu ifade eden Bilgin, "Orada su sporlarını geliştirmek adına belediyeden destek bekliyoruz. Orada kano milli takımını misafir ettiğimizi düşünsenize, üniversite ve Artvin için bundan büyük reklam olabilir mi? O alanın su sporları için uluslararası düzeyde cazibe merkezine dönüştürebiliriz. Ulusal ve uluslararası yarışmalar yapabiliriz. Bunu yanında ilimizdeki kayak turizmini canlandırmak istiyoruz. Bizim kanoyu da kayağı da öğretecek hocalarımız var." dedi.

Bilgin, üniversitenin adını uluslararası platformlarda da duyurmak istediklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda da her yıl en az bir tane uluslararası konferans yapacağız. Şu an Uluslararası Kafkasya Konferansı'nın hazırlıkları içindeyiz. Bu konferansı geleneksel hale getirip birçok bilim insanının ilimize, üniversitemize, öğrencilerimize katkıda bulunmasını sağlayacağız. Bir diğer projemiz de Avrupa Birliği destekli bir çevre projesi olacak. Artvin çevre ve doğasıyla adından söz ettiren bir kent. Bu noktadan yola çıkarak bu projede çevre temizliğini, çevrenin korunması, iklim ve iklim düzensizliği, su savaşları gibi konuları ele alacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur