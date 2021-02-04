Son dakika gündem: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.
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Son dakika gündem: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.

04.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:08
Son dakika gündem: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.

Son dakika haberi... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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