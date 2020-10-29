Son dakika gündem: ABD'nin New Jersey eyaletinde Mevlit Kandili kutlandı
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Son dakika gündem: ABD'nin New Jersey eyaletinde Mevlit Kandili kutlandı

29.10.2020 06:37 | Son Güncelleme: 29.10.2020 06:40
Son dakika gündem: ABD'nin New Jersey eyaletinde Mevlit Kandili kutlandı

Son dakika gündem haberi: ABD'de Türk toplumunun yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinde, Türk vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında Mevlit Kandili'ni kutladı.

ABD'de Türk toplumunun yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinde, Türk vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri altında Mevlit Kandili'ni kutladı.

New Jersey'in Cliffside Park semtinde bulunan Bergen Diyanet Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili'ni idrak etti.

Yatsı namazı sonrasında sosyal mesafe kuralına uyularak başlayan mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, salavat getirildi ve ilahiler söylendi.

New York Din ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Sinan Dedeler'in Hz. Muhammed'in güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini anlatan hadis ve ayetlerden örnekler verdiği gecenin sonunda, İslam aleminin yaşadığı sorunların giderilmesi ve tüm insanlığın huzur ve refaha kavuşması için dua edildi.

Kovid-19 önlemleri altında idrak edilen gecede, cemaat kendi getirdiği seccadeler üzerinde ve sosyal mesafe ölçüsüne uygun saf tuttu.

Program sonrasında bazı hayırsever vatandaşlar camiye gelenlere bugüne özel yapılan kandil simidi ve çay ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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