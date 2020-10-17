Son dakika gündem: ABD'nin Louisiana kentinde küçük uçak düştü: 2 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: ABD'nin Louisiana kentinde küçük uçak düştü: 2 ölü

17.10.2020 20:49 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:52
Son dakika gündem: ABD'nin Louisiana kentinde küçük uçak düştü: 2 ölü

Son dakika gündem haberi... ABD'nin Louisiana eyaletinde düşen küçük uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Louisiana eyaletinde düşen küçük uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Louisiana'nın Terrebonne Parish bölgesinde küçük bir uçak Hatch Gölü yakınlarında düştü.

Polis ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu uçakta bulunan iki kişinin cesedine ulaşıldı. Ölenlerin kimliği hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu Sözcüsü Peter Knudson, uçağın, düştüğü yerin yakınlarında bulunan havalimanından kalktığını ve Teksas'ın Brenham kentine gitmekte olduğunu belirtti.

ABD Federal Havacılık İdaresinin, uçağın düşme sebebine ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Bülent Turan Engin Yıldırım Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Halil Sezai Didem Soydan
Spor Can Bartu Mert Günok Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ateş Füze Otomobil Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: ABD'nin Louisiana kentinde küçük uçak düştü: 2 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 20:52:43. #1.14#
title