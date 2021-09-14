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Son dakika gündem: ABD'nin eski başkanı Trump'tan Bush'a ülke içi terör tehdidi yanıtı Açıklaması

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: ABD'nin eski başkanı Trump'tan Bush'a ülke içi terör tehdidi yanıtı Açıklaması

Son dakika haberi: Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 43. devlet başkanı George W. Bush'un ülke içi terör tehdidi hakkında kimseye ders vermemesi gerektiğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 43. devlet başkanı George W. Bush'un ülke içi terör tehdidi hakkında kimseye ders vermemesi gerektiğini söyledi.

Trump yaptığı açıklamada, Bush'un 11 Eylül 2001 saldırısının 20. yıl dönümünde yaptığı konuşmada ülke içi terör tehdidine ilişkin konuşmasına atıfta bulundu.

Konuşmasında 6 Ocak'taki Kongre binası baskınına işaret eden Bush'un "ülkedeki şiddet içeren aşırılıkçıları" kınadığını anımsatan Trump, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizi Orta Doğu çıkmazına götürmekten sorumlu olan eski Başkan Bush'u, bize 'sağ'daki teröristlerin, Amerika'dan nefret eden ve şuan ülkemize dolan ülkelerdekilerden çok daha büyük bir problem olduğu dersini verirken izlemek çok ilginçti."

Trump, Bush'un içerideki teröristleri daha büyük bir tehlike olarak görüyorsa neden trilyonlarca dolar harcamaya ve muhtemelen milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olmaya o dönemde can attığını sordu.

ABD'nin 45. Başkanı Trump, "O (Bush) bize herhangi bir konuda ders vermemeli. Dünya Ticaret Merkezi onun zamanında çöktü. Bush'un başarısız ve sönük bir başkanlığı oldu. O (Bush) kimseye ders vermemeli." ifadelerini kullandı.

Bush, anma töreninde konuşmuştu

Cumhuriyetçi eski başkan George W. Bush, 11 Eylül'de katıldığı Pennsylvania'daki anma töreninde yaptığı konuşmada, ülkedeki şiddet içeren aşırılıkçılar ile yurt dışındakilerin "aynı pislik ruhun çocukları" olduğunu söyleyerek aralarında benzerlik olduğunu belirtmişti.

Ülkeye yönelik tehlikelerin sadece sınırın diğer tarafından değil ülke içinde toplanan şiddetten de geldiğine dair giderek artan kanıtlar olduğunu söyleyen Bush'un konuşmasında birçok kez "benim bildiğim ülke" ifadesini kullanması dikkati çekmişti.

11 Eylül 2001'de ne oldu?

Amerikan finans sisteminin kalbi New York, 11 Eylül sabahı İkiz Kuleler'e yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler hem ABD hem de tüm dünyanın canlı yayında izlediği saldırıların ardından milyonların gözü önünde dakikalar içinde yerle bir oldu ve Manhattan Adası toz bulutlarına büründü.

İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan Flight 93 adlı son uçak ise Pennsylvania'nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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