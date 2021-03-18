Son dakika gündem: ABD'nin Arizona eyaletinde, bir kişi silahla 3 akrabasını öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: ABD'nin Arizona eyaletinde, bir kişi silahla 3 akrabasını öldürdü

18.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:30
Son dakika gündem: ABD'nin Arizona eyaletinde, bir kişi silahla 3 akrabasını öldürdü

Son dakika haberine göre ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde 3 aile üyesini öldüren, birini de yaralayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix şehrinde 3 aile üyesini öldüren, birini de yaralayan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ABC News'in haberine göre, Gilbert Gonzalez (26) Phoenix'teki evinde akrabalarının üzerine ateş açtı.

Yerel polis yetkilileri, büyükannesi ve büyükbabasının olay yerinde, amcası ve Gonzalez'in ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gonzalez'in onu durdurmak isteyen bir aile üyesi ile girdiği boğuşmada yaralandığını belirten yetkililer, bu kişinin kim olduğunun henüz tespit edilemediğini söyledi.

Olay yerinde yaralanan 19 yaşındaki aile üyesinin de hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Yetkililer, ilk bulguların Gonzalez'in saldırı öncesinde sarhoş olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ferhan Şensoy Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: ABD'nin Arizona eyaletinde, bir kişi silahla 3 akrabasını öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:31:34. #1.14#
title