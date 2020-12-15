Son dakika gündem: ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden reçetesiz Kovid-19 ev test kitine onay
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Son dakika gündem: ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden reçetesiz Kovid-19 ev test kitine onay

15.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:14
Son dakika gündem: ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden reçetesiz Kovid-19 ev test kitine onay

Son dakika gündem haberi: NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede ilk defa eczanelerden reçetesiz alınarak evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapmaya imkan sağlayan test kitini onayladı.

NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede ilk defa eczanelerden reçetesiz alınarak evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapmaya imkan sağlayan test kitini onayladı.

FDA Yetkilisi Stephen Hahn tarafından yapılan açıklamada, Avusturalyalı şirket Ellume'nin ürettiği, reçete gerektirmeyen ve tamamen evde yapılabilen hızlı Kovid-19 testine izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, raflardan reçetesiz olarak 30 dolara satın alınacak kitin burundan elde edilen örnek üzerinden test yapılarak 20 dakika gibi bir sürede sonucun elde edilebileceği kaydedildi.

Ellume'nin ilk etapta 3 milyon üretim yaparak sınırlı sayıda test kitini piyasaya süreceği, daha sonra 2021'de üretimi artıracağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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