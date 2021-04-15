Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile asker çekilme konusunu görüştü
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Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile asker çekilme konusunu görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar Blinken'in konuşması Abdullah'ın konuşması Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile ülkeden...

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken gelişi ve karşılanması

Görüşmeden detaylar

Blinken'in konuşması

Abdullah'ın konuşması Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile ülkeden askerlerinin çekilmesini görüştü.

Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile asker çekilme konusunu görüştü
Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile asker çekilme konusunu görüştü
Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile asker çekilme konusunu görüştü
Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile asker çekilme konusunu görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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