Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile asker çekilme konusunu görüştü

Son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar Blinken'in konuşması Abdullah'ın konuşması Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah ile ülkeden...