Son dakika haber... ABD'deki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... ABD'deki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, kayıp olan 30 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, kayıp olan 30 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Hickman, Houston ve Humphreys ve Dickson bölgelerinde şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Humphreys County Şerifi Chris Davis yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini aktararak, en az 30 kişinin kaybolduğunu ifade etti. Davis, kayıplar arasında 5 ila 7 çocuk bulunduğunu belirtti. Davis, halktan zorunlu olmadıkça ilçe merkezi Waverly'ye gelmemeleri çağrısında bulunarak, "Zorunda değilsen Waverly'ye gelmemenizi tercih ederiz" dedi.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, son 28 yılın en şiddetli sel felaketinin yaşandığı ifade edilirken, çok sayıda araç ve kullanılamaz hale geldi.

(İHA)

Son dakika haber... ABD'deki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi
Son dakika haber... ABD'deki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi
Son dakika haber... ABD'deki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi
Son dakika haber... ABD'deki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Kabil'deki havalimanında duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu
Son dakika haberleri... Kabil'deki havalimanında duvarın üzerinden ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Aleyna Tilki Davut Güloğlu
Spor Muslera Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... ABD'deki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 21:48:12. #1.16#

title