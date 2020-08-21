Son dakika gündem: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1061...
Son dakika haberleri: ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1061 artarak 177 bin 456'ya çıktı.
21.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:06
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1061 artarak 177 bin 456'ya çıktı.
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Kaynak: AA