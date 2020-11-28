Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti

28.11.2020 18:03 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:06
Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti

Son dakika haberleri... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1388 artarak 271 bin 38'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1388 artarak 271 bin 38'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 201 bin 377 artarak 13 milyon 458 bin 11'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1388 artarak 271 bin 38'e çıktı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor
İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor

Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 948 bini geçerken, toplam test sayısı 189 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 235 bin 838 ile Texas eyaletinde görüldü. Bunu 1 milyon 190 binden fazla vakayla California ve 979 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 437 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 666 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 364 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 238 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

İlgili Haberler

Son dakika haber | Koca: '(Kovid-19) Virüs kitlesel bulaşma dönemine geçti'
Son dakika haber | Koca: "(Kovid-19) Virüs kitlesel bulaşma dönemine geçti"
Son dakika: Kovid-19 vaka sayısı artan kentte tedbirlere uyulması çağrısı
Son dakika: Kovid-19 vaka sayısı artan kentte tedbirlere uyulması çağrısı
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle karantinadaki öğretmenleri unutmadılar
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle karantinadaki öğretmenleri unutmadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Arınç Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur Acun Ilıcalı Eser Yenenler Burcu Esmersoy
Spor Orhun Ene Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 18:09:31. #1.14#
title