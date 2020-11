Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 271 bini geçti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1388 artarak 271 bin 38'e yükseldi. Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 201 bin 377 artarak 13 milyon 458 bin 11'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1388 artarak 271 bin 38'e çıktı. Bunlar da ilginizi çekebilir Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor Virüsten iyileşenlerin sayısı 7 milyon 948 bini geçerken, toplam test sayısı 189 milyonu aştı. Ülkede en çok vaka 1 milyon 235 bin 838 ile Texas eyaletinde görüldü. Bunu 1 milyon 190 binden fazla vakayla California ve 979 binden fazla vakayla Florida izliyor. New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 437 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 666 bini geçti. Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 364 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 238 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.