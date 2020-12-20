Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 323 bini geçti
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Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 323 bini geçti

20.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:12
Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 323 bini geçti

Son dakika haberi: NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 497 artarak 323 bin 423'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 497 artarak 323 bin 423'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 188 bin 833 artışla 18 milyon 83 bin 695'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 497 artarak, 323 bin 423'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 546 bini geçerken, toplam test sayısı 232 milyon 610 bine yaklaştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 846 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 586 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 193 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 36 bin 313 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 877 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 37 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 213 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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