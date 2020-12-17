Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 315 bine yaklaştı
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Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 315 bine yaklaştı

17.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:12
Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 315 bine yaklaştı

Son dakika gündem haberi... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 469 artarak 314 bin 694'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 469 artarak 314 bin 694'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 245 bin 808 artışla 17 milyon 401 bin 787'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 469 artarak 314 bin 694'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 175 bini geçerken, toplam test sayısı 226 milyon 752 bine yaklaştı.

Ülkede California eyaleti 1 milyon 714 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 540 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 155 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 945 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 844 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 953 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 42 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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