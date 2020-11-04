Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 238 bini geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 238 bini geçti

04.11.2020 17:55 | Son Güncelleme: 04.11.2020 17:55
Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 238 bini geçti

Son dakika gündem haberine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1646 artarak 238 bin 677'ye yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1646 artarak 238 bin 677'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgilere göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 125 bin 254 artışla 9 milyon 696 bin 175'e ulaştı.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 1646 artarak 238 bin 677'ye ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 237 bini, toplam test sayısı ise 150 milyonu geçti.

Ülkede en çok vaka 977 bin 686 ile Teksas eyaletinde görülürken, bu eyaleti 947 bin 404 vakayla California ve 816 bin 700 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York, 33 bin 710 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 335 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 567 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

İlgili Haberler

Son Dakika | İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
Son Dakika | İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
Son dakika gündem: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kovid-19'u atlattı
Son dakika gündem: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kovid-19'u atlattı
Son dakika haberi | Vali Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama
Son dakika haberi | Vali Ayaz'dan kentteki Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Geert Wilders Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Türkan Şoray Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Okan Buruk Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 238 bini geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 17:58:40. #1.14#
title