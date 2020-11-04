Son dakika gündem: ABD'de başkanlık yarışında Washington'ı Biden, Utah'ı Trump kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: ABD'de başkanlık yarışında Washington'ı Biden, Utah'ı Trump kazandı

04.11.2020 07:15 | Son Güncelleme: 04.11.2020 07:18
Son dakika gündem: ABD'de başkanlık yarışında Washington'ı Biden, Utah'ı Trump kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre NEW ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

NEW ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Washington'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.

Biden, Washington'da 12 delege kazandı.

Trump ise Utah eyaletini alarak 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

İlgili Haberler

Biden Üçüncü Kez Başkanlık Yarışında
Biden Üçüncü Kez Başkanlık Yarışında
ABD'de kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı devirdi
ABD'de kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı devirdi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ABD'de kutlandı - WASHINGTON
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ABD'de kutlandı - WASHINGTON
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Halil Sezai Burak Özçivit İkbal Gürpınar
Spor Tisserand Okan Buruk Gökhan Töre Burak Yılmaz Eddie Newton
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: ABD'de başkanlık yarışında Washington'ı Biden, Utah'ı Trump kazandı - Washington
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 07:18:26. #1.15#
title