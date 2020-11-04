Son dakika gündem: ABD'de başkanlık yarışında Washington'ı Biden, Utah'ı Trump kazandı
04.11.2020 07:15 | Son Güncelleme: 04.11.2020 07:18
Edinilen son dakika gelişmesine göre NEW ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.
NEW ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Washington'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.
Biden, Washington'da 12 delege kazandı.
Trump ise Utah eyaletini alarak 6 delegeyi hanesine yazdırdı.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük