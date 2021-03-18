Son dakika gündem: AB'den, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP kapatma davası hakkında açıklama
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Son dakika gündem: AB'den, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP kapatma davası hakkında açıklama

18.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:00
Son dakika gündem: AB'den, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP kapatma davası hakkında açıklama

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa Birliğinin (AB), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ile HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davadan endişe duyduğu bildirildi.

Avrupa Birliğinin (AB), HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ile HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davadan endişe duyduğu bildirildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Verhalyi tarafından yapılan ortak açıklamada, birliğin, bu iki karardan derin endişe duyduğu belirtildi.

HDP'nin kapatılmasının, milyonlarca seçmenin haklarını ihlal edeceği ileri sürülen açıklamada, "Bu durum, Türkiye'de temel haklardaki geriye gidişle ilgili AB'nin endişelerini artırmakta ve Türk makamlarının reformlara yönelik taahhütlerindeki inanılırlığa darbe vurmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB'ye aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye'nin, demokratik yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiği savunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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