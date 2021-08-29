Son dakika gündem: A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finale yükseldi
Son dakika haberine göre 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı