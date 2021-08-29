Son dakika gündem: A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finale yükseldi
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Son dakika gündem: A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finale yükseldi

Son dakika gündem: A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finale yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 yaparak namağlup lider olarak çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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