Son dakika gündem: 9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı
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Son dakika gündem: 9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı

Son dakika gündem: 9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı
Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: VAN'ın Erciş ilçesinde ilk ve ortaokul ile lise birinci sınıfı Açık Öğretim'de okuduktan sonra bir özel koleje giden Sema Çelik, (20) Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı.

VAN'ın Erciş ilçesinde ilk ve ortaokul ile lise birinci sınıfı Açık Öğretim'de okuduktan sonra bir özel koleje giden Sema Çelik, (20) Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı. Çelik "15 yaşıma kadar hiç okula gitmedim, okuma, yazmayı bile kendi başıma öğrendim" dedi.

?Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nde oturan, inşaat işleriyle uğraşan Erkan Çelik'in 6 çocuğundan en büyüğü Sema, ilk ve ortaokulu Açık Öğretim'den bitirdi. Lise birinci sınıfı da Açık Lise'de okuyan Çelik, daha sonra bir özel koleje kayıt yaptırdı. Liseyi bitirip bu yıl üniversite sınavına giren Çelik, Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazandı.

'GECE, GÜNDÜZ DEMEDEN HEP ÇALIŞTIM'Çok mutlu olduğunu belirten Sema Çelik, "15 yaşıma kadar hiç okula gitmedim, okuma, yazmayı bile kendi başıma öğrendim. Okumayı hayatımın merkezine yerleştirdim. Gece, gündüz demeden hep çalıştım. Hocamın bana verdiği destekler ile koleje kaydımı yaptırdım. İlk başladığımda başaracağımı hiç düşünmezdim, buraya gelince düşüncelerim hepten değişti, hatta tıp kazanma hayalim oluştu. Kendime bir hedef çizdim. Bugün okulumu başarıyla bitirip, Mersin Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nü kazandım. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum ve onların sayesinde hayallerime kavuştum. İnanılmaz mutluyum" dedi. Sema'nın annesi Aynur Çelik ise kızına destek olan öğretmenlerine teşekkür ederek, "Kızım gece gündüz çalıştı. Özel bir kolejde müdürlük yapan Abidin Çalışkan, kızımın okumasında büyük bir katkı sundu. Azmi ve isteği sayesinde de eczacılık fakültesini kazandı. Onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu. 

Çelik'in eğitim gördüğü kolejin müdürü Abidin Çalışkan ise güvenlerini boşa çıkarmayan öğrencileri ile gurur duyduklarını söyledi.


Son dakika gündem: 9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı
Son dakika gündem: 9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı
Son dakika gündem: 9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı
Son dakika gündem: 9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı
Son dakika gündem: 9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı
Son dakika gündem: 9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı
Son dakika gündem: 9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı
Son dakika gündem: 9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı
Son dakika gündem: 9 yıl dışarıdan okuyan Sema eczacılık fakültesini kazandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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