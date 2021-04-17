Son dakika haberi! 7 OPERASYONU'NDA, TERÖRİSTLERCE KULLANILAN 3 MAĞARA İMHA EDİLDİ
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Son dakika haberi! 7 OPERASYONU'NDA, TERÖRİSTLERCE KULLANILAN 3 MAĞARA İMHA EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren- 7 Munzur Mercan Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı, içerisinde el yapımı patlayıcının da bulunduğu 3 mağara kullanılamaz hale getirildi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren- 7 Munzur Mercan Operasyonu'nda, teröristlerin kullandığı, içerisinde el yapımı patlayıcının da bulunduğu 3 mağara kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerine yönelik 1062 personelin katılımıyla 'Eren- 7 Munzur Mercan Operasyonu' sürüyor. Ovacık ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonda güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin kullandığı 3 mağara tespit edildi. Mağaralarda, yapılan aramada el yapımı patlayıcı, pil bloğu, 19 örgütsel kitap ve çeşitli gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

Son dakika haberi! 7 OPERASYONU'NDA, TERÖRİSTLERCE KULLANILAN 3 MAĞARA İMHA EDİLDİ
Son dakika haberi! 7 OPERASYONU'NDA, TERÖRİSTLERCE KULLANILAN 3 MAĞARA İMHA EDİLDİ
Son dakika haberi! 7 OPERASYONU'NDA, TERÖRİSTLERCE KULLANILAN 3 MAĞARA İMHA EDİLDİ
Son dakika haberi! 7 OPERASYONU'NDA, TERÖRİSTLERCE KULLANILAN 3 MAĞARA İMHA EDİLDİ
Son dakika haberi! 7 OPERASYONU'NDA, TERÖRİSTLERCE KULLANILAN 3 MAĞARA İMHA EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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