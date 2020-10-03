Son dakika gündem: 59 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
03.10.2020 19:22 | Son Güncelleme: 03.10.2020 19:27
Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen bin 502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen bin 502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı