Son dakika gündem: 59 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen bin 502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor.