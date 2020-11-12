Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek

Son dakika haberler: SİVAS'ta yaklaşık 500 milyon liraya mal olması planlanan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor.

SİVAS'ta yaklaşık 500 milyon liraya mal olması planlanan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor. Hastanenin 2023 yılında hizmete açılması planlanıyor.

Sivas'ta yaklaşık 500 milyon liraya mal olacak Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yer alan mevcut hastanenin fiziki ömrünü tamamlaması ve ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle yapımına başlanan yeni hastanenin inşaatı hızla yükseliyor. 15 bloktan oluşan hastanenin yaklaşık yüzde 10'luk kısmı tamamlandı. Yeni hastane binasının inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, firma yetkililerinden bilgi aldı.

'2023'TE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR'Yeni hastane ile ilgili çalışmalara 2017 yılında başlanıldığını hatırlatan Prof. Dr. Alim Yıldız, "2020 yılında artık temelini attık. Toplam 15 bloktan oluşan hastanemizden şu an 11 blokun temeli atıldı. Bazı yerlerde bodrum, zemin kat ve birinci kata kadar çıktık. İnşallah bu sene yüzde 10'luk kısmını bitireceğiz. Böylece üniversitemizin ve şehrimizin ihtiyaç duyduğu bir hastane binasına kavuşmuş olacağız. Mevcut hastanemiz 30 yıllık bir hastane. Tamir ve tadilatla eksiklerini gidermeye çalışıyoruz ama sıkıntılar başladı. Bu yüzden bu çalışmayı yapmıştık. Bu sene biz bunun ihalesini yaptık. İhaleye en düşük teklifi veren firma ihaleyi aldı. KDV dahil maliyeti 450 milyon lirayı geçiyor. 2023'te bitirilmesi planlanıyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında burayı bitirmiş olacağız" dedi.

Binayı coğrafyaya uygun şekilde yaptıklarını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Selçuklu ve modern mimarı tarzında bir bina oluştu. Toplamda bin 200 yatağı geçecek bir hastanedir. Kapalı ve açık olmak üzere bin 300 araçlıkta bir otoparkımız var. İlimize böyle bir hastanenin kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu hastanemiz ile 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI