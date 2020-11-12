Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek

12.11.2020 11:20 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:25
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek

Son dakika haberler: SİVAS'ta yaklaşık 500 milyon liraya mal olması planlanan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor.

SİVAS'ta yaklaşık 500 milyon liraya mal olması planlanan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor. Hastanenin 2023 yılında hizmete açılması planlanıyor. 

Sivas'ta yaklaşık 500 milyon liraya mal olacak Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yer alan mevcut hastanenin fiziki ömrünü tamamlaması ve ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle yapımına başlanan yeni hastanenin inşaatı hızla yükseliyor. 15 bloktan oluşan hastanenin yaklaşık yüzde 10'luk kısmı tamamlandı. Yeni hastane binasının inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, firma yetkililerinden bilgi aldı. 

'2023'TE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR'Yeni hastane ile ilgili çalışmalara 2017 yılında başlanıldığını hatırlatan Prof. Dr. Alim Yıldız, "2020 yılında artık temelini attık. Toplam 15 bloktan oluşan hastanemizden şu an 11 blokun temeli atıldı. Bazı yerlerde bodrum, zemin kat ve birinci kata kadar çıktık. İnşallah bu sene yüzde 10'luk kısmını bitireceğiz. Böylece üniversitemizin ve şehrimizin ihtiyaç duyduğu bir hastane binasına kavuşmuş olacağız. Mevcut hastanemiz 30 yıllık bir hastane. Tamir ve tadilatla eksiklerini gidermeye çalışıyoruz ama sıkıntılar başladı. Bu yüzden bu çalışmayı yapmıştık. Bu sene biz bunun ihalesini yaptık. İhaleye en düşük teklifi veren firma ihaleyi aldı. KDV dahil maliyeti 450 milyon lirayı geçiyor. 2023'te bitirilmesi planlanıyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında burayı bitirmiş olacağız" dedi.

Binayı coğrafyaya uygun şekilde yaptıklarını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Selçuklu ve modern mimarı tarzında bir bina oluştu. Toplamda bin 200 yatağı geçecek bir hastanedir. Kapalı ve açık olmak üzere bin 300 araçlıkta bir otoparkımız var. İlimize böyle bir hastanenin kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu hastanemiz ile 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak" diye konuştu. 


Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek
Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

İlgili Haberler

Afet kapsamında 1 milyon 500 bin lira, ürünü zarar gören çiftçiye aktarıldı
Afet kapsamında 1 milyon 500 bin lira, ürünü zarar gören çiftçiye aktarıldı
Fatsa Özel Sanayi Sitesi'ne 4 milyon TL maliyetli alt yapı ve üst yapı yatırımı
Fatsa Özel Sanayi Sitesi'ne 4 milyon TL maliyetli alt yapı ve üst yapı yatırımı
6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi
6 bin 500 lira değerinde sahte banknot ele geçirildi

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Meral Akşener Berat Albayrak Mustafa Varank Abdülhamit Gül
Magazin Madonna Uğur Mumcu Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Tamer Tuna Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Erkek Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: 500 milyon lira maliyetli yeni hastane, 2023'te hizmete girecek - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 11:39:08. #1.15#
title