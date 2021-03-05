Son Dakika | GÜNDEM / 5 Mart 2021

Son dakika gündem haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 asker devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

6 Nisan 1920

1- Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 asker devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit askerler için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlenecek.

Şehitlerin naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

(Elazığ/10.00/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Bitlis'in Tatvan ilçesindeki askeri helikopter kazasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı okullar ile Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Öğretmen Destek Merkezi'nde yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış törenine katılacak.

(Sakarya/09.00/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Belediyesince kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılması dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

(Rize/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edilecek, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve KKTC Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile görüşecek.

(KKTC) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin "Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri" ile aynı yıla ilişkin "İstatistiklerle Kadın" araştırmasının sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i makamında kabul edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, eski jandarma ve emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Vakfı Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 25. hafta mücadelesi İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransa'nın Asvel takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Lyon/22.45)

3- Voleybol 2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. tur üçüncü ve son maçında Türkiye, Romanya ile karşılaşacak.

(Vrnjacka Banja/18.00)

4- Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu'nda ertelenen Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor, C Grubu'nda ertelenen Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Bursa/14.00/Ankara/15.30) (Fotoğraflı)

5- Milli sporcuların da mücadele ettiği Polonya'da düzenlenen 2021 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na devam edilecek.

(Torun/12.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Hibrit otomobil satışları otogazlı otomobil satışlarını geçti

Türkiye otomobil pazarında yılın 2 ayında elektrikli otomobillerin satışlardan aldığı pay yüzde 0,2, hibrit otomobillerin payı yüzde 8,7, otogazlı otomobil satışlarının payı da yüzde 7,9 oldu

Geçen ay 55 adet elektrikli ve 3 bin 687 adet hibrit otomobil alıcı buldu

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

2- Avrupalılar bağışıklık sistemini güçlendirmek için Türk çipurası tüketiyor

TİM Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan:

"Türk balığı zaten Avrupa ülkelerinde ve dünyanın dört bir yanında 'premium' ürün olarak büyük rağbet görüyor. Ürünlerimizin yüzde 80'e yakını AB ülkelerinde tüketiliyor. Salgın döneminde balığa talep yurt dışında da arttı. Avrupalılar bağışıklık sistemini güçlendirmek için Türk çipurası talep ediyor.

"Şubat ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen su ürünü, 64 milyon dolar ile toplam su ürünleri ihracatının yüzde 32'sini oluşturan en güzel sofraların vazgeçilmezi, 'denizlerin kralı' levrektir. En fazla ihracatı yapılan diğer su ürünleri ise 53 milyon dolar ile çipura, 37 milyon dolarla alabalık ve 20 milyon dolarla orkinostur"

"Rusya'ya ihracat belgesi başvuru süreçlerinin uzaması nedeniyle sektörümüzün yalnızca 2020 yılındaki kaybı yaklaşık 100 milyon dolar. Bu nedenle ülkemizden Rusya'ya ihracat izni almayı bekleyen firmalarımızın izin/onay süreçlerinin bir an önce tamamlanabilmesi üzerine çalışmalar yapılmakta"

"Su ürünlerinde 2021 yılı hedefimiz yaklaşık yüzde 10'luk artış sağlayarak 1 milyar 150 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek"

(Musab Turan/İstanbul)

3- İzmir'deki depremin kahramanı AFAD ekipleri, gerçeği aratmayan tatbikatlarla olası afetlere hazırlanıyor

İzmir AFAD Arama Kurtarma Birim Amiri Kemal Çetin:

"Düzenli eğitim, spor ve tatbikatlarla teorik ve uygulamalı bilgilerimizi taze tutmaya çalışıyoruz"

"(İzmir depremi) Bir canlıya daha ulaşmak adına yorgunluk hissetmeden çalıştık"

(Halil Fidan/İzmir)

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Kaynak: Anadolu Ajansı