Son dakika gündem: 5 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI GEMİ MÜRETTEBATI KARANTİNAYA ALINDI
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Son dakika gündem: 5 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI GEMİ MÜRETTEBATI KARANTİNAYA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İZMİT Körfezi'nde bulunan bir yük gemisinde 5 mürettebatın koronavirüs testi pozitif çıktı.

İZMİT Körfezi'nde bulunan bir yük gemisinde 5 mürettebatın koronavirüs testi pozitif çıktı. Gemide bulunan temaslı personeller karantinaya alınırken gemiye yeni mürettebat geldi.

İzmit Körfezi açıklarında bulunan bir yük gemisindeki mürettebatın bazılarında çeşitli semptomların görülmesi üzerine, gemide bulunan 19 mürettebatın tamamına koronavirüs testi yapıldı. 5 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekipleri botlar aracılığıyla gemiye ulaştı. Gemide bulunan pozitif 5 kişi ile 11 temaslı karantinaya alınırken gemide olup da teması bulunmayan ve koronavirüs testi negatif çıkan 3 mürettebat evlerinde izole edildi. Dezenfekte edilen gemi daha sonra 18 yeni mürettebatın gelmesiyle yoluna devam etti.

Son dakika gündem: 5 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI GEMİ MÜRETTEBATI KARANTİNAYA ALINDI
Son dakika gündem: 5 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI GEMİ MÜRETTEBATI KARANTİNAYA ALINDI
Son dakika gündem: 5 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI GEMİ MÜRETTEBATI KARANTİNAYA ALINDI
Son dakika gündem: 5 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI GEMİ MÜRETTEBATI KARANTİNAYA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:17:05. #1.14#
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