Son dakika... GÜNDEM / 5 Haziran 2020
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Son dakika... GÜNDEM / 5 Haziran 2020

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak ve inşaat çalışmaları devam eden Ankara Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunacak.

Son dakika... GÜNDEM / 5 Haziran 2020
05.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:59

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak ve inşaat çalışmaları devam eden Ankara Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılı çevre ve 2019 yılı su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılanmasına 19. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in katılımıyla bu yılki "Kırkpınar Yağlı Güreşleri"nin durumuyla ilgili Gorrion Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Sağlık Bakanlığından gebelere "demir ve D vitamini" desteği

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 il sağlık müdürlüğü ve tüm sağlık kuruluşlarına gönderilen genelgeye göre, uygulanmaması gereken durumlar hariç ayrım yapılmaksızın tespit edilen her gebeye demir ve D vitamini desteği yapılacak

Günlük 40-60 miligram elementer demir verilecek uygulamada kalsiyum, magnezyum gibi demir emilimini engelleyen maddeleri içermeyen preparatlar tercih edilecek

Doğum öncesi ve doğumdan sonraki dönemde kullanılacak D vitamini dozu, günlük tek doz 1200 IU (9 damla) şeklinde olacak

(Duygu Yener/Ankara)

2- İhracatta 14,7 milyar dolarlık Kovid-19 etkisi

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin en derinden hissedildiği mart-nisan-mayıs döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,2 geriledi

Salgının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirler sonucu ihracatta yaşanan 3'te 1'lik bu azalışın ekonomik karşılığı ise 14,7 milyar dolar oldu

Bu dönemde ihracatında en fazla kayıp yaşanan sektör dış satımı yarı yarıya inen otomotiv endüstrisi olurken, fındık, meyve ve sebzede yaşanan artış, gıda sektörünün koronavirüs krizi dönemindeki stratejik önemini gözler önüne serdi

Fabrikaların çalışmadığı bu 3 aylık dönemde tüm olumsuzluklara karşın Türkiye, 30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında artış devam ediyor

Bu yılın ilk 5 ayında elektrikli otomobil satışları, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 75 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 11,8 yükseliş gösterdi

Söz konusu dönemde dizel otomobil satışları ise yüzde 4 azaldı

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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