Son dakika haberleri | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Bakan Çavuşoğlu, Crans Montana Forumu Kurucusu Carteron ile görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Görüşmeden detaylar CENEVRE -KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyet, Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenecek gayriresmi "Kıbrıs Konferansı"na katılmak üzere...