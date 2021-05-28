Son dakika gündem: 40 dönüm ekili buğday yangında küle döndü
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Son dakika gündem: 40 dönüm ekili buğday yangında küle döndü

Son dakika gündem: 40 dönüm ekili buğday yangında küle döndü
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 40 dönüm ekili buğday, çıkan yangında küle döndü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 40 dönüm ekili buğday, çıkan yangında küle döndü.

Türkbahçe Mahallesi'nde Cenani Ersoy'a ait buğday tarlasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm tarlaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine çiftçiler de traktörleriyle tarlayı sürerek destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü40 dönümlük alanda ekili buğdayın küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika gündem: 40 dönüm ekili buğday yangında küle döndü
Son dakika gündem: 40 dönüm ekili buğday yangında küle döndü
Son dakika gündem: 40 dönüm ekili buğday yangında küle döndü
Son dakika gündem: 40 dönüm ekili buğday yangında küle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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