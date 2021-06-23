Son dakika gündem: 4 ildeki PYD/YPG operasyonunda 3 tutuklama

Bir son dakika haberine göre OSMANİYE merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkeme tutuklandı.

OSMANİYE merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkeme tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG/YPJ'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Suriye uyruklu 3 şüphelinin, PYD/YPG terör örgütünde silahlı faaliyet yürüttüklerine yönelik fotoğraflarının bulunduğu, Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş yaptıkları ve belirlenen adreslerinde kamufle hayat sürdükleri tespit edildi. Polis ekipleri, Batman'da yaşayan M.Ş., Mersin'de oturan M.H. ve Gaziantep'te olan M.M.'nin yakalanmasına yönelik 20 Haziran sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler, operasyonla gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül