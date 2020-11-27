Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
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Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede

27.11.2020 09:24 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:29
Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini 'polis' veya 'savcı' olarak tanıtıp 'kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçtiği' yalanıyla dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 24 Kasım günü Şanlıurfa, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Operasyon sırasında, adreslerden birinde, yangın merdivenlerini kullanarak, kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin dikkati sayesinde havalandırma bölümünde yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 tabanca ve tabancalara ait 10 mermi ile dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda dijital belge, telefon ve sim kart ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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