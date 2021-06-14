Son dakika: DİYARBAKIR 4 ÇOCUK ANNESİ, EVİNDE VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
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Son dakika: DİYARBAKIR 4 ÇOCUK ANNESİ, EVİNDE VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da, evli ve 4 çocuk annesi Esma Yücel (35), evinde, sırtından vurulmuş halde ölü bulundu.

DİYARBAKIR'da, evli ve 4 çocuk annesi Esma Yücel (35), evinde, sırtından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, Yücel'in ölümü ile igili soruşturma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 4 çocuk annesi Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, evine gidip, kapıyı çaldı. Yanıt alamayan Yücel'in yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis, çilingir ile eve girdi. Polis evde Esma Yücel'i sırtından vurulmuş halde, kanlar içinde ölü buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Esma Yücel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika: DİYARBAKIR 4 ÇOCUK ANNESİ, EVİNDE VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
Son dakika: DİYARBAKIR 4 ÇOCUK ANNESİ, EVİNDE VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
Son dakika: DİYARBAKIR 4 ÇOCUK ANNESİ, EVİNDE VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
Son dakika: DİYARBAKIR 4 ÇOCUK ANNESİ, EVİNDE VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
Son dakika: DİYARBAKIR 4 ÇOCUK ANNESİ, EVİNDE VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
Son dakika: DİYARBAKIR 4 ÇOCUK ANNESİ, EVİNDE VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU
Son dakika: DİYARBAKIR 4 ÇOCUK ANNESİ, EVİNDE VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: DİYARBAKIR 4 ÇOCUK ANNESİ, EVİNDE VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU - Haberler
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