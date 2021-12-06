Son dakika gündem: 4,9 büyüklüğünde deprem - Deprem anı markettin güvenlik kameralarına yansıdığı anlar

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, merkez Tuşba ilçesinde yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

AFAD, jandarma ve 112 ekiplerinin bölgede araştırmalarını sürdürdüğünü dile getiren Bilmez, "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" dedi.