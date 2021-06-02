ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI
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ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Finike ve Kumluca ilçesinde, 350 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen 'Kasırga' operasyonunda 22 şüpheli yakalandı.

ANTALYA'nın Finike ve Kumluca ilçesinde, 350 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen 'Kasırga' operasyonunda 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şüphelinin ikametinde ise FETÖ/PDY terör örgütü ele başına ait CD'ler bulundu.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Finike ve Kumluca ilçelerinde 28 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. 350 jandarma personelinin katıldığı 'Kasırga' operasyonunda 28 şüpheliden 22'si yakalanarak, gözaltına alındı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 50 gram eroin, 70 gram metamfetamin maddesi, 60 gram hibrit kenevir tohumu, 32 uyuşturucu hap, 20 kullanımlık LSD A4 uyuşturucu madde ele geçirildi. 22 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem başlatılırken, 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerden M.İ.?nin mağdurları Finike sahilinde bulunan iş yerinde A.K., B.B. ve M.C.İ. ile zorla alıkoyarak darbettiği, cep telefonlarını izinsiz olarak inceleyerek ele geçirdiği ve verileri sosyal medya hesaplarında paylaştığı, alıkonulan mağdurları darbederek zorla senet imzalattığı tespit edildi. Bu kapsamda yapılan aramalarda ise 4 cep telefonu, pompalı av tüfeği, balta, beyzbol sopası, çok sayıda senet ve boş imza attırılmış kağıt ele geçirildi.

M.İ.?nin iş yerinde yapılan aramada ise FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e ait CD'ler ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI
ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI
ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI
ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI
ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI
ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI
ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI
ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI
ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI
ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI
ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ANTALYA 350 JANDARMANIN KATILDIĞI 'KASIRGA' OPERASYONUNDA 22 GÖZALTI - Haberler
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