Son dakika gündem: 35 yaşındaki akademisyen, koronavirüsten öldü
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Son dakika gündem: 35 yaşındaki akademisyen, koronavirüsten öldü

Son dakika gündem: 35 yaşındaki akademisyen, koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selami Tanrıverdi (35), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selami Tanrıverdi (35), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YYÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesi, evli ve 2 çocuk babası Selami Tanrıverdi, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan Tanrıverdi, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Tanrıverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Van YYÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyemiz Selami Tanrıverdi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız büyük. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu

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