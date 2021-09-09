Son dakika gündem: 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada
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Son dakika gündem: 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Son dakika gündem: 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla bir özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavga ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Son dakika gündem: 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada
Son dakika gündem: 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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