Son Dakika: GÜNDEM / 3 Ağustos 2020 Gelen son dakika haberine göre 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pınarhisar Belediyesi, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Saray-Kırklareli Yolu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek, Edirne Yolu şantiyesinde çalışmalarla ilgili bilgi alacak ve yolun...

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pınarhisar Belediyesi, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Saray-Kırklareli Yolu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek, Edirne Yolu şantiyesinde çalışmalarla ilgili bilgi alacak ve yolun açılış törenine katılacak.

(Kırklareli/13.15-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Terör örgütü DEAŞ'a temmuzda büyük darbe

DEAŞ'a karşı kararlı ve etkin mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay terör örgütüne operasyonlarla ağır darbe vurdu

Ülke genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 187 şüpheli gözaltına alındı, 19 örgüt üyesi tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ'e yönelik farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 73 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla İnterpol tarafından aranan Rusya vatandaşı 4 kadın ile kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı şüpheli, Kilis'in Suriye sınır hattında yakalandı

(Malatya/Volkan Kaşik)

2- Üretim ve tüketim cephesinde "V" tipi toparlanma gerçekleşti

İstanbul Ticaret Odasının "Pandemetre" araştırmasına göre, hem üretim hem de tüketim cephesinde "V" tipi toparlanmayla ekonomik aktivitenin düzeyi bakımından geçen yıl yakalandı

İTO'da yeni kurulan firma sayısı 7 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 artışla 30 bin 509'a yükseldi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:

"Türkiye, hem üretim hatlarını açık tutmanın hem de anında aldığı tedbirlerin pozitif karşılığını alıyor"

"Rakamlar, erken toparlanan ülkeler arasında ön sırada olduğumuzu gösteriyor. Şimdi hedef, ilk halkada yer almak"

(Ergin Garip/İstanbul)

3- TÜRMOB'dan poşet beyannamesine erteleme talebi

Kamuoyunda "poşet beyannamesi" olarak bilinen, poşet ve ambalaj gibi ürünler için getirilen geri kazanım katılım payına ilişkin beyan ve ödeme süresi yarın dolacak

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu:

"Uygulamanın 2020 yılından sonraya ertelenmesi yerinde olacaktır. Tek kullanımlık ürünlere vergi getirilmesinin pandemi ile mücadeleye olumsuz etkisinin olacağı dikkate alınmalıdır. Ayrıca işletmeler, salgın dolayısıyla ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenmiştir"

(Ankara/Deniz Çiçek)

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Kaynak: AA