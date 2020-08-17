Son dakika gündem: 2 kişi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra 'ciğerini soğutmak için' dondurma yemiş (2)
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Son dakika gündem: 2 kişi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra 'ciğerini soğutmak için' dondurma yemiş (2)

Son dakika habere göre JANDARMA KARAKOLUNDA FENALAŞTIAntalya Aksu'da, arsa yüzünden husumetli olduğu, kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz ile serada çalışan Veli Uyan'ı öldürüp, yeğeninin annesi ile eşini yaralayan İsmail Yılmaz, gözaltında bulunduğu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri sürerken fenalaştı.

Son dakika gündem: 2 kişi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra 'ciğerini soğutmak için' dondurma yemiş (2)
17.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:35

JANDARMA KARAKOLUNDA FENALAŞTI

Antalya Aksu'da, arsa yüzünden husumetli olduğu, kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz ile serada çalışan Veli Uyan'ı öldürüp, yeğeninin annesi ile eşini yaralayan İsmail Yılmaz, gözaltında bulunduğu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri sürerken fenalaştı. Jandarma tarafından ekip aracına bindirilen Yılmaz, tedavisi için Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan İsmail Yılmaz'ın Veli Uyan'ı da tartışmaya neden olan arsanın yanından başka arsa satın aldığı için öldürmüş olabileceği öne sürüldü.

 


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Kaynak: DHA

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